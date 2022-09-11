В 51 год идеальная: Орбакайте в мерцающем комбинезоне с кожаным корсетом «зажгла» на сцене в День города

Кристина Орбакайте уже много лет является часть шоу-бизнеса. Она родилась в звездной семье, поэтому с малых лет у нее была возможность оказаться за кулисами. Теперь дочка Аллы Пугачевой снимается в кино и выступает на сцене. Даже мама восхищается тем, как она выглядит. В этом году звезда отметила 51-летие.
Примечательно, что Кристина недавно вернулась в Россию из отпуска. Она провела время с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым на Миконосе. А теперь певица вернулась к работе. 10 сентября она успела посетить торговый центр, где в розовом платье вышла к поклонникам. А вечером артистка выступила на сцене в Новой Москве в честь Дня города.
И пока Пугачева гуляла по Красной площади с двойняшками Лизой и Гарри, ее старшая дочка выступала на сцене. Орбакайте предстала в мерцающем черном комбинезоне и кожаном корсете. Она исполнила свои хиты. Певица не зажигательно двигалась. Публика пришла в бурный восторг от выступления Кристины.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Орбакайте обладает обаянием и сильной энергией, как у Примадонны.
«Ну что за ураган», «Просто бесподобная фигура», «Классная», «Ой, просто самая зажигательная певица», «Словно Алла, голос потрясающий», «Ну талия бесподобная», «Сколько энергии и обаяния», — прокомментировали кадры пользователи Сети.