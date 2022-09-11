В 51 год идеальная: Орбакайте в мерцающем комбинезоне с кожаным корсетом «зажгла» на сцене в День города

И пока Пугачева гуляла по Красной площади с двойняшками Лизой и Гарри, ее старшая дочка выступала на сцене. Орбакайте предстала в мерцающем черном комбинезоне и кожаном корсете. Она исполнила свои хиты. Певица не зажигательно двигалась. Публика пришла в бурный восторг от выступления Кристины.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».