В 42 года? Шикарная: Боня в мини-юбке и топе засветила рельефную фигуру на террасе

Боня в свои 42 года может похвастаться моложавым видом. Она также много работает над фигурой и не перестает хвастаться своими достижениями. Если еще недавно телеведущая гуляла по Стамбулу в струящемся платье, а также ходила в джинсах, то теперь она похвасталась летним нарядом.

На террасе своей квартиры в Монако Виктория предстала в миниатюрной юбке и кроп-топе. Она обнажила рельефный живот. Светская львица показала свои новые кепки, которые теперь продает.