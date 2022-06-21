В 42 года? Шикарная: Боня в мини-юбке и топе засветила рельефную фигуру на террасе

Виктория Боня после романа с миллионером Алексом Смерфитом стала частой гостьей на красных дорожках за границей. Также она выпускает свой бренд одежды и не перестает радовать поклонников, давай бьюти-советы.
Боня в свои 42 года может похвастаться моложавым видом. Она также много работает над фигурой и не перестает хвастаться своими достижениями. Если еще недавно телеведущая гуляла по Стамбулу в струящемся платье, а также ходила в джинсах, то теперь она похвасталась летним нарядом.
На террасе своей квартиры в Монако Виктория предстала в миниатюрной юбке и кроп-топе. Она обнажила рельефный живот. Светская львица показала свои новые кепки, которые теперь продает.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Бона сразила поклонников. Многие восхитились не только ее нарядом, но и фигурой. Светскую львицу одарили комплиментами.
«Такие модные кепки», «Вкусняшка моя», «Наряд такой классные», «Ох, ваша фигура просто конфетка», «Ну прям красивая до невозможности», «Ну что за ангелок», Как же вы круто проработали пресс!«, «Смотришь и любуешься», «Ну что за вид! Наповал сразила», «Чикуля во всех нарядах хороша», — стали писать подписчики.