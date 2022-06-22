В 40 лет с идеальной фигурой: Подольская в миниатюрном бикини сразила точеными формами пляж в Турции

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь поклонников, когда еще была участницей «Фабрики звезд». Потом артистка обрела счастье с Владимиром Пресняковым.
Они не так давно отпраздновали годовщину отношений. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.
Недавно Подольская улетела отдыхать в Турцию с младшим наследником. Они собирались поехать в отпуск всей семьей, но в последний момент планы пришлось поменять. Больше недели певица наслаждалась жаркой погодой. Она наряжалась для вечеринок, а днем гуляла с Ваней.
На этот раз Наталья решила устроить пляжную фотосессию. Она покрасовалась в розовом мини-бикини. Певица вальяжно легла на гальку, демонстрируя плоский живот и изящные бедра. Она похвасталась своим загаром.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Пролетели денечки… это время стало для меня особенным. Спасибо большое за гостеприимство и за организацию. Мы очень довольны и счастливы. Вернемся сюда полным составом», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Подольская выглядит спустя больше года после вторых родов. Многие осыпали ее комплиментами.
«Шикарные ноги у вас, Наталья», «Натулечка, как ты прекрасна! Восхитительная! Очаровательная!», «Точененькая фигурка», «Какая вы фигуристая», «Очень круто выглядите в свои годы», «Зачетный животик», — прокомментировали пост подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды