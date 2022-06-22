В 40 лет с идеальной фигурой: Подольская в миниатюрном бикини сразила точеными формами пляж в Турции

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь поклонников, когда еще была участницей «Фабрики звезд». Потом артистка обрела счастье с Владимиром Пресняковым.

Они не так давно отпраздновали годовщину отношений. У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.