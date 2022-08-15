В 32 года словно русалка: Нюша в монокини с разрезами на бедрах обнажила свои прелести в постели (фото)

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на работе и радовать публику выступлениями.

Но в последние годы певица большую часть времени посвящает семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. Артистка подарила ему дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын Саффрон.