В 32 года словно русалка: Нюша в монокини с разрезами на бедрах обнажила свои прелести в постели (фото)

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на работе и радовать публику выступлениями.
Но в последние годы певица большую часть времени посвящает семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. Артистка подарила ему дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын Саффрон.
Вот уже несколько дней Нюша отдыхает на Мальдивах. Она проводит время с семьей. При этом певица то устраивает танцы, то купается прямо в одежде.
Поклонники заметили, что молодая мама публикует много откровенных кадров. Несмотря на критику, она продолжает оголять свою фигуру. Хотя еще недавно звезда заверяла, что не вернулась в форму.
15 августа Нюша отмечает свой день рождения. Она решила опубликовать пикантные кадры. Певица облачилась в коралловое монокини с разрезами на бедрах. Она вальяжно прилегла на белоснежные простыни, где были лепестки роз и цветы. Артистка решила похвастаться изящной фигурой и загорелыми ножками.
Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие решили ее поздравить с 32-летием и отметили, что она выглядит прекрасно, хоть после родов не прошло и года.
«С твоим днем, мой прекрасный человек», «Молодая мама с фигурой русалки», «Теперь не поет, а раздевается», «Очень красивая фигурка», «Всем бы так выглядеть после родов», «Что за горячая именинница», — стали писать подписчики.