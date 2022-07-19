«Узнали с трудом!»: Стриженова в розовом сари вместе с мужем появилась на вечеринке

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Также артистка играет в театре.

Рядом с ней не только дома, но и порой на работе находится муж Александр. Супругов считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.