«Узнали с трудом!»: Стриженова в розовом сари вместе с мужем появилась на вечеринке

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Также артистка играет в театре.
Рядом с ней не только дома, но и порой на работе находится муж Александр. Супругов считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.
Обычно Стриженова посещает выставки и театры. Каждый раз она облачается в платья макси или костюмы. В ее гардеробной много нарядов, которые сшила ее сестра Виктория Андреянова. А вот накануне телеведущая отправилась на праздник к подруге и примерила неожиданный образ.
У Екатерины Рождественской состоялся юбилей. Вечеринка оказалась тематической, поэтому гости пришли в нарядах в индийском стиле.
Стриженова выбрала сари розового цвета с золотистой вышивкой. Она также убрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. Муж телеведущей также облачился в индийский наряд.
Екатерина Стриженова с мужем. Фото: соцсети звезды
«У Екатерины Рождественской юбилей! Красивая женщина, прекрасная мать, большой художник, интересный писатель, талантливый фотограф и фантастический кулинар!
Свой день Екатерина придумала в индийском стиле (Она три года провела в этой экзотической стране - привезла много воспоминаний и вкусных рецептов).
Для атмосферы нас попросили придти в индийских костюмах - это придало событию особый колорит и дало возможность проявить фантазию - многих узнали с трудом! Катя продолжает замечательную семейную традицию «душевных посиделок» в кругу друзей», – написала телеведущая.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядела Стриженова. Многие посчитали, что наряд визуально ее омолодил. Напомним, что среди гостей также была певица Валерия.