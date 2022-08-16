Ужин при свечах на пляже: Нюша в молочном мини-платье с корсетом отпраздновала 32-летие на Мальдивах

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, уже больше 15 лет строит карьеру на сцене. Она выпустила много хитов.

А вот о личной жизни артистка редко рассказывала пока не встретила Игоря Сивова. Влюбленные вместе уже пять лет. У них растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году звезда родила сына Саффрона.