Ужин при свечах на пляже: Нюша в молочном мини-платье с корсетом отпраздновала 32-летие на Мальдивах

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, уже больше 15 лет строит карьеру на сцене. Она выпустила много хитов.
А вот о личной жизни артистка редко рассказывала пока не встретила Игоря Сивова. Влюбленные вместе уже пять лет. У них растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году звезда родила сына Саффрона.
Этим летом Нюша вернулась на сцену после декрета. Однако потом она снова уехала из России. Певица уже отдыхала на Бали, а потом прилетела на Мальдивы.
С ней отдыхает семья. Сивов взял в поездку сыновей от прошлых отношений. 15 августа артистка отметила день рождения. Первой ее поздравила маленькая дочка.
Муж приготовил для нее сюрпризы. Пара покаталась на гаидроцикле. А вот вечером Нюшу ждал ужин при свечах на пляже. В этот особенный день она облачилась в молочное платье с открытыми плечами. Наряд с рукавами и короткой юбкой дополнил прозрачный жакет. Именинница собрала волосы в пучок. Она похвасталась загорелыми ногами. За руку артистка вела дочку, облаченную в розовое платье.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за принцесса», «Красивая такая», «Платье безумно вам идет», «Просто счастье», «Какой шикарный вечер», «Ой, это мило», «Симба вся в маму, побежала фотографироваться», «Платье сногсшибательное», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды