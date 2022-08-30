Уже сидит на стульчике: Нюша запечатлела крохотные ножки сына во время кормления

Нюша уже много лет вступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц в России. Долгое время о личной жизни певица умалчивала.
Но теперь она уже состоит в браке с Игорем Сивовым. Пара растит дочку Серафиму-Симбу. А недавно звезда снова стала мамой. В конце 2021 года она родила сына Саффрона.
В этом году Нюша переехала в Дубай. Однако летом она приезжала с детьми на родину и даже успела один раз выступить на публике. Но в августе артистка уже была на Мальдивах, где отдыха с семьей. Там певица отметила свой день рождения. После родов она почти вернулась в форму, поэтому носит короткие платья.
А вот 29 августа Нюша поделилась кадром, который сделала в Дубае. Она вернулась в квартиру на побережье. Певица кормила подросшего сына. Она запечатлела его крохотные ножки. Примечательно, что Саффрон уже сидит на специальном стульчике для кормления. А вот лицо малыша пара пока скрывает от всех.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Поклонникам уже не терпится познакомится с наследником Нюши. Напомним, чтоу Сивова есть двое сыновей от первого брака. Они часто проводят время с папой и мачехой.