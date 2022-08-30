Уже сидит на стульчике: Нюша запечатлела крохотные ножки сына во время кормления

Нюша уже много лет вступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц в России. Долгое время о личной жизни певица умалчивала.

Но теперь она уже состоит в браке с Игорем Сивовым. Пара растит дочку Серафиму-Симбу. А недавно звезда снова стала мамой. В конце 2021 года она родила сына Саффрона.