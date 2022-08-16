Ушла в отрыв: Подольская в купальнике с узором «турецкий огурец» устроила танцы в бассейне с сестрой

Этим летом Наталья уже отдыхала без мужа в Турции. А недавно пара все де уехала на море вместе. Они приехали в Испанию, где вечерами гуляют с маленькими детьми.

Певица каждый раз облачается в женственные наряды. Артистка накануне решила устроить вечеринку прямо в бассейне. Компанию ей составила сестра-двойняшка Юлиана.