Ушла в отрыв: Подольская в купальнике с узором «турецкий огурец» устроила танцы в бассейне с сестрой

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Она прославилась, когда снялась в «Фабрике звезд». Певица не скрывает, что ее сразу очаровал Владимир Пресняков. И вот спустя время ей удалось познакомиться с ним. Теперь они одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе. У них подрастают сыновья: Артемий и Иван.
Этим летом Наталья уже отдыхала без мужа в Турции. А недавно пара все де уехала на море вместе. Они приехали в Испанию, где вечерами гуляют с маленькими детьми.
Певица каждый раз облачается в женственные наряды. Артистка накануне решила устроить вечеринку прямо в бассейне. Компанию ей составила сестра-двойняшка Юлиана.
Наталья облачилась в купальник с принтом «турецкий огурец». Монокини подчеркнуло ее стройные ноги, а вот область живота скрыло. Сестра отплясывала рядом в раздельном купальнике. Пока певица отрывалась, дети плескались в бассейне.
Подольская чуть больше года года назад родила сына Ивана, но быстро вернулась в форму. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что в 40 лет не все мамы так выглядят.