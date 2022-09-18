Улыбается лучисто: Макаров заснял дочку Кудрявцевой в сарафане и с бантиками в элитном садике

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на ТВ. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также такие концерты, как «Песня года» и «Новая волна». Не так давно блондинка отметила 51-летие. Она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Молодому хоккеисту звезда подарила дочку Марию, которой уже четыре года.
После отпуска, который Лера провела в Турции, она вернулась к работе. Теперь телеведущая хвастается новыми образами, в которых предстает на съемках. А свободное время она посвящает друзьям. Накануне Кудрявцева приняла гостей дома, а маленькая Мария даже спела им песню.
Но все чаще с малышкой проводит время Макаров, который лишился работы. Он водит наследницу за занятия по танцам. А на этот раз хоккеист заснял ее в элитном садике. Мария была в белой блузке с воротником и черном сарафане. Ее волосы были собраны в два хвоста и украшены пышными бантами. Она стояла со сверстниками и улыбалась.
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Мария Макарова. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выглядит кроха. Многие отметили, что она выглядит копией своей мамы. Другие считают, что Мария может похвастаться голубыми глазами, как у папы. К слову, в садике она учит английский язык. Ее не раз хвалили и даже вручали грамоты. Сама Кудрявцева признавалась, что дочка взрослеет и все чаще показывает характер.