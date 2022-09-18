Улыбается лучисто: Макаров заснял дочку Кудрявцевой в сарафане и с бантиками в элитном садике

Но все чаще с малышкой проводит время Макаров, который лишился работы. Он водит наследницу за занятия по танцам. А на этот раз хоккеист заснял ее в элитном садике. Мария была в белой блузке с воротником и черном сарафане. Ее волосы были собраны в два хвоста и украшены пышными бантами. Она стояла со сверстниками и улыбалась.

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