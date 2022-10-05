Уличный шик: Ирина Шейк в легком платье оверсайз и остромодных босоножках вышла на променад в Париже

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Российская топ-модель завоевала признание многие модельеров. Она регулярно участвует в фотосессиях. В этом году с ней провел отдых Брэдли Купер, поэтому появились слухи об их воссоединении.
Этой осенью Ирина уехала на Неделю моды. Она отметилась в Милане, а затем в Лондоне. Модель успела продефилировать по подиуму и повеселиться с Канье Уэстом на вечеринке. Примечательно, что потом они также вместе были замечены в Париже. Там Шейк приняла участие в показе Vivienne Westwood, а также продефилировала в платье на показе Chanel.
На этот раз Ирина поделилась кадрами, на которых позировала в легком платье с рюшами. Наряд с принтом и капроновая водолазка позволили ей продемонстрировать стройную фигуру. Образ дополнили остромодных босоножки с застежкой на щиколотке. Шейк продемонстрировала стройные ноги.
Она намекнула, что вышла на променад с Риккардо Тиши. Недавно после показала он покинул пост креативного директора Burberry.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Вау, вы бесподобная», «Вам словно 20 лет! Я восхищаюсь», «Какая вы эффектная», «Просто само совершенство», «Ох, что вы делаете! Красивая невозможно», — стали писать пользователи Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды