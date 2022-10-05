Уличный шик: Ирина Шейк в легком платье оверсайз и остромодных босоножках вышла на променад в Париже

На этот раз Ирина поделилась кадрами, на которых позировала в легком платье с рюшами. Наряд с принтом и капроновая водолазка позволили ей продемонстрировать стройную фигуру. Образ дополнили остромодных босоножки с застежкой на щиколотке. Шейк продемонстрировала стройные ноги.

Она намекнула, что вышла на променад с Риккардо Тиши. Недавно после показала он покинул пост креативного директора Burberry.

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