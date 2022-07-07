Украла образ? Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой блеснула своими прелестями в гламурных шортах с пайетками

Популярная исполнительница в сверкающем наряде восхитила фанатов. Но оказалось, что образ звезды был скопирован с ее коллеги.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не раз участвовала в телевизионных шоу и в итоге подписала контракт с крупным лейблом. 

Артистка уже спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой. А недавно она не только выступила для выпускников, но и спела на стадионе с Сергеем Жуковым. 

А теперь Клава отправилась на гастроли в Турцию. Накануне она успела позагорать в Белеке перед выступлением. 6 июля певица уже была в Кемере, где решила показать себя во всей красе.

Блондинка облачилась в костюм с пайетками цвета фуксии. блестящие шортики и лиф подчеркнули ее точеные формы. 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Клаву осыпали комплиментами. Однако оказалось, что она скопировала образ у Ольги Бузовой, которая месяц назад на съемках щегольнула в таком же наряде, но дополнила его прозрачной водолазкой и колготками.

К слову, еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ну какие ножки», «Ох, Клава! Наряд изумительный», «Ты просто богиня», «Вау! Ну ты огонек сегодня», «Современная Барби», «Наряд шикарный, как и творя фигура», — стали писать пользователи Сети.

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