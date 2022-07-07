Украла образ? Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой блеснула своими прелестями в гламурных шортах с пайетками

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не раз участвовала в телевизионных шоу и в итоге подписала контракт с крупным лейблом.
Артистка уже спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой. А недавно она не только выступила для выпускников, но и спела на стадионе с Сергеем Жуковым.
А теперь Клава отправилась на гастроли в Турцию. Накануне она успела позагорать в Белеке перед выступлением. 6 июля певица уже была в Кемере, где решила показать себя во всей красе.
Блондинка облачилась в костюм с пайетками цвета фуксии. блестящие шортики и лиф подчеркнули ее точеные формы.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Клаву осыпали комплиментами. Однако оказалось, что она скопировала образ у Ольги Бузовой, которая месяц назад на съемках щегольнула в таком же наряде, но дополнила его прозрачной водолазкой и колготками.
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«Ну какие ножки», «Ох, Клава! Наряд изумительный», «Ты просто богиня», «Вау! Ну ты огонек сегодня», «Современная Барби», «Наряд шикарный, как и творя фигура», — стали писать пользователи Сети.