Украла образ? Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой блеснула своими прелестями в гламурных шортах с пайетками

Клава Кока является известной исполнительницей. Она не раз участвовала в телевизионных шоу и в итоге подписала контракт с крупным лейблом.

Артистка уже спела дуэтом с Нилетто и Александром Реввой. А недавно она не только выступила для выпускников, но и спела на стадионе с Сергеем Жуковым.