«Ух, мамасита»: Муцениеце продемонстрировала упругие бедра в крохотном бикини

Агата Муцениеце является одной из перспективных молодых актрис. Она больше 10 лет снимается в кино и успела пополнить свою копилку яркими ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Артистка была в браке с Павлом Прилучным, но они расстались в 2020 году. При этом бывшие супруги поддерживают связь ради детей: Мии и Тимофея.
В этом году Павел перестал скрывать новые отношения. Он уехал на Мальдивы с Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». А вот Агата не говорит о личной жизни. Она стала заниматься спортом и получила много новых ролей. За минувшие два года артистка преобразилась. Она стала чаще представать на красных дорожках и облачаться в вечерние наряды.
На этот раз Агата решила выложить новые фото. Она ранее поделилась смелым кадром в бикини. Актриса получила массу комплиментов. Теперь она решила еще больше взбудоражить фанатов.
В личном микроблоге бывшая жена Прилучного показала горячий кадр. Она позировала в изумрудном купальнике, оголив стальной живот и прокачанные бедра. Звезда похвасталась спортивными формами.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Кто там говорил, что это не я в купальнике?» — написала Муцениеце.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие признались, что сражены ее фигурой.
«Вау, Агата, у тебя крутая фигура», «Безупречная фигура, вы настолько оригинальная, что хейтеры ослепли», «Фигура бомба», «Ух, мамасита», «Это бесподобно», «Мы тебя ни с кем не перепутаем. Ты лучшая, ты невероятная. Есть на что посмотреть», — прокомментировали пост подписчики.