«У него было много поклонников»: Винокур высказался о Моисееве в день его похорон

Эстрадный артист Владимир Винокур знал умершего певца Бориса Моисеева более 40 лет и даже делал на него пародию. Вот что 74-летний юморист сказал о своем друге к день прощания с ним, 2 октября.

«Прекрасный артист был и, самое главное, добрый человек. У него было много поклонников, много очень людей, которые его помнят, любят», — цитирует Винокура ФАН.

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Напомним, печальная новость о смерти Бориса Моисеева в 68 лет разлетелась по СМИ 27 сентября. Исполнителя хита «Голубая луна» нашли мертвым в своей квартире. Предварительно, звезда умерла от еще одного инсульта.

С 2010 года артист был частично парализован и практически не выступал из-за состояния здоровья. Многие коллеги-артисты вспоминают его, как большого добряка.