У Канье Уэста в кадре: Ирина Шейк в рубашке из денима и ботфортах отметилась в Лондоне с Наоми Кэмпбелл

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она выросла в небольшом городе в России, но теперь живет в США. Ирина растит дочку Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались несколько лет назад, но поддерживают дружеские отношения. Обычно именно актер присматривает за наследницей, когда звезда уезжает в командировки.
Недавно Ирина оказалась на Неделе моды в Милане. Она приняла участие в нескольких показах. Каждый раз модель демонстрировала наряды в черном цвете. А потом она прилетела в Лондон, где на подиуме продемонстрировала луки друга Риккардо Тиши, креативного директора Burberry. Однако после показа он покинул свой пост.
Примечательно, что на этом мероприятии оказался экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст. Он пообщался с моделями и обнял Ирину. Это их первое совместное общение на фоне слухов о романе, который обсуждали несколько месяцев назад в светском обществе. Потом модель также отметилась с рэпером на вечеринке.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Накануне Канье выложил фото, где Шейк предстала в рубашке оверсайз из денима и кожаных ботфортах с квадратным мысом. Она была с Наоми Кэмпбелл, которая подчеркнула фигуру, надев темный комбинезон. Поклонники посчитали, что модели еще один вечер провели с рэпером и повеселились в Лондоне.
Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. Фото: соцсети