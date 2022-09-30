У Канье Уэста в кадре: Ирина Шейк в рубашке из денима и ботфортах отметилась в Лондоне с Наоми Кэмпбелл

Примечательно, что на этом мероприятии оказался экс-муж Ким Кардашьян Канье Уэст. Он пообщался с моделями и обнял Ирину. Это их первое совместное общение на фоне слухов о романе, который обсуждали несколько месяцев назад в светском обществе. Потом модель также отметилась с рэпером на вечеринке.

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Накануне Канье выложил фото, где Шейк предстала в рубашке оверсайз из денима и кожаных ботфортах с квадратным мысом. Она была с Наоми Кэмпбелл, которая подчеркнула фигуру, надев темный комбинезон. Поклонники посчитали, что модели еще один вечер провели с рэпером и повеселились в Лондоне.