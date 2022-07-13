«Тут бы прикрыть, опасность!»: Агата Муцениеце в шелковом костюме на голое тело сразила поклонников

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что пыталась строить карьеру модели, но потом поменяла цель. И благодаря сериалу «Закрытая школа» у нее появилось много поклонников.

Она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но они расстались. Теперь звезда сама растит двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея.