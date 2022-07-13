«Тут бы прикрыть, опасность!»: Агата Муцениеце в шелковом костюме на голое тело сразила поклонников

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что пыталась строить карьеру модели, но потом поменяла цель. И благодаря сериалу «Закрытая школа» у нее появилось много поклонников.
Она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но они расстались. Теперь звезда сама растит двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея.
Примечательно, что недавно у Прилучного появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. Он уже познакомил с ней своих детей. А вот Муцениеце пока не говорит о личной жизни. Она регулярно ездит на съемки, а вот свободное время иногда посвящает друзьям и вечеринкам.
На этот раз актриса решила пополнить гардероб. Она покрасовалась в романтичных платьях и пикантных нарядах с разрезами. Однако ей приглянулся шелковый костюм лососевого цвета. Она надела жакет на голое тело. Звезда пыталась прикрыть бюст рукой.
«Ну конечно вот фаворитик у меня появился! Сюда, конечно, что-нибудь... тут прикрыть бы, опасность! Но очень! Цвет, цвет! Ребята!» – восхитилась она.
Поклонники признались, что согласны с ней. Многие осыпали комплиментами Агату. Актриса, к слову, за последний год постройнела.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну что за дива!», «Агата, не надо ничего прикрывать», «Ох, это горячо», «Какая вы красивая», «Лишили дара речи», «Боги, что за леди», «Выглядите изумительно», «Декольте у вас роскошное», — прокомментировали кадры подписчики.