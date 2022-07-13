«Тут бы прикрыть, опасность!»: Агата Муцениеце в шелковом костюме на голое тело сразила поклонников

Бывшая жена Павла Прилучного в соблазнительном наряде покрасовалась на камеру. Подписчики пришли в восторг от ее аутфита.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что пыталась строить карьеру модели, но потом поменяла цель. И благодаря сериалу «Закрытая школа» у нее появилось много поклонников.

Она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но они расстались. Теперь звезда сама растит двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея.

Примечательно, что недавно у Прилучного появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. Он уже познакомил с ней своих детей. А вот Муцениеце пока не говорит о личной жизни. Она регулярно ездит на съемки, а вот свободное время иногда посвящает друзьям и вечеринкам. 

На этот раз актриса решила пополнить гардероб. Она покрасовалась в романтичных платьях и пикантных нарядах с разрезами. Однако ей приглянулся шелковый костюм лососевого цвета. Она надела жакет на голое тело. Звезда пыталась прикрыть бюст рукой. 

«Ну конечно вот фаворитик у меня появился! Сюда, конечно, что-нибудь... тут прикрыть бы, опасность! Но очень! Цвет, цвет! Ребята!» – восхитилась она.

Поклонники признались, что согласны с ней. Многие осыпали комплиментами Агату. Актриса, к слову, за последний год постройнела. 

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«Ну что за дива!», «Агата, не надо ничего прикрывать», «Ох, это горячо», «Какая вы красивая», «Лишили дара речи», «Боги, что за леди», «Выглядите изумительно», «Декольте у вас роскошное», — прокомментировали кадры подписчики.

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