Трусики намокли: Нюша в мини-бикини села прямо в бассейн, блеснув округлыми формами на камеру

Примечательно, что Нюша в этом году часто путешествует. Она вернулась на сцену в середине лета, но потом снова уехала в отпуск. Вместе с мужем певица провела время на Мальдивах.

Там она отметила свой день рождения. Артистка призналась, что спустя 6 месяцев после вторых родов почти вернулась в форму. Она стала часто делится кадрами, на которых позирует в бикини или коротком платье.