Трусики намокли: Нюша в мини-бикини села прямо в бассейн, блеснув округлыми формами на камеру

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она выпустила большое количество хитов, не раз участвовала в телевизионных проектах. Но теперь поклонники ждут, когда певица порадует их новыми песнями. Она стала все время посвящать семье. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары уже растут дети: Серафима-Симба и Саффрон.
Примечательно, что Нюша в этом году часто путешествует. Она вернулась на сцену в середине лета, но потом снова уехала в отпуск. Вместе с мужем певица провела время на Мальдивах.
Там она отметила свой день рождения. Артистка призналась, что спустя 6 месяцев после вторых родов почти вернулась в форму. Она стала часто делится кадрами, на которых позирует в бикини или коротком платье.
На этот раз Нюша решила поделиться пикантным фото. Она покрасовалась в мини-бикини цвета лимона. Певица присела прямо в бассейн. Она блеснула своими округлыми формами на камеру. Артистка продемонстрировала свою бюст в миниатюрном лифе из треугольников. Она отказалась от макияжа, похваставшись природной красотой.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие признались, что после рождения двоих детей артистка стала еще краше. «Супер, красотка», «Какая фигурка», «Ну что за чудесная русалка», «Такая свеженькая», «Шикарный купальник», «А животик прикрыла», «Мокрая такая, смешная», «Нюша, вот это фигурка», — прокомментировали пост подписчики.