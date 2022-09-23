«Тренд этой осени»: Лопырева вышла на прогулку в тренче цвета драгоценных металлов и модных ботинках

Виктория Лопырева уже много лет строит карьеру. Она в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Виктория сразу стала востребованной персоной.
Она работала на телевидении, дефилировала на подиумах. Теперь блондинка часто участвует в фотосессиях и посещает светские рауты.
Недавно Лопырева вернулась в Москву. Она каждый вечер оказывается на вечеринках или в компании друзей. В 39 лет модель обладает стройной фигурой. Она любит носить как вечерние платья, так и образы в стиле кэжуал.
На этот раз Виктория похвасталась обновкой. Она вышла на прогулку, облачившись в тренч металлического цвета. Наряд с поясом выгодно подчеркнул талию. Яркий лук звезда дополнила черными ботинками.
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«Вещи цвета драгоценных металлов – тренд этой осени. На мне тренч ростовского бренда, что мне особенно приятно, так как Ростов – мой родной город», – написала Виктория.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие пришли в восторг от броского аутфита. «Прекрасно выглядишь», «А мне ботинки понравились», «Это очень эффектно», «Роскошный наряд», «Выглядите сногсшибательно», — стали писать подписчики.