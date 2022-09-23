«Тренд этой осени»: Лопырева вышла на прогулке в тренче цвета драгоценных металлов и ботинках

Недавно Лопырева вернулась в Москву. Она каждый вечер оказывается на вечеринках или в компании друзей. В 39 лет модель обладает стройной фигурой. Она любит носить как вечерние платья, так и образы в стиле кэжуал.

На этот раз Виктория похвасталась обновкой. Она вышла на прогулку, облачившись в тренч металлического цвета. Наряд с поясом выгодно подчеркнул талию. Яркий лук звезда дополнила черными ботинками.

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