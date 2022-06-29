Топ в облипку и шортики: Муцениеце не скрыла свои роскошные формы в дерзком наряде

Недавно Павел Прилучный увез детей на море и провел с ними несколько недель. Агата в это время часто веселилась с друзьями и посещала красные дорожки. А теперь она поделилась кадрами со съемок.

Ей довелось облачиться в белый топ без лифа, джинсовые шорты и гольфы. Куртка из денима дополнила ее лук в стиле 90-х. Она подчеркнула свою стройность и не скрыла красоту своих форм.