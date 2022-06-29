Топ в облипку и шортики: Муцениеце не скрыла свои роскошные формы в дерзком наряде

Агата Муцениеце успела поработать с Александром Робаком в фильме «Честный развод» и блистала в «Ледниковом периоде». Она даже похудела и теперь носит более женственные наряды.
Недавно Павел Прилучный увез детей на море и провел с ними несколько недель. Агата в это время часто веселилась с друзьями и посещала красные дорожки. А теперь она поделилась кадрами со съемок.
Ей довелось облачиться в белый топ без лифа, джинсовые шорты и гольфы. Куртка из денима дополнила ее лук в стиле 90-х. Она подчеркнула свою стройность и не скрыла красоту своих форм.
Агата Муцениеце и Наталья Земцова. Фото: соцсети звезды
С ней была коллега Наталья Земцова, которая уже играла в одном из сериалов жену Александра Робака. Теперь они снялись вместе с Агатой.
«Наташа! Ну разве мы не Синди Кроуфорды?» — отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали экс-жену Прилучного комплиментами.
«Ну пушка, бомба», «Классные фотки, вам очень идет это образ», «Агата, крутая», «Это бесподобно», «Ох, вы стали чаще ходить без лифа! И как красиво это смотрится», «Цветете», — прокомментировали кадры подписчики.
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