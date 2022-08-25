«Только посмотрите на эти ноги»: Наталья Рудова показала идеальную фигуру в бикини и без

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она знакома зрителям благодаря работам в картинах «Татьянин день», але «Универ. Новая общага». Блондинка не скрывает, что мечтает о больших ролях. Она признавалась, что однообразные образы в кино ей надоели. Однако звезда следит за внешность и фигурой, носит женственные наряды, поэтому режиссеры предлагают ей роли роковых красоток.
Обычно Рудова часто путешествует. Она также появляется на вечеринках и красных дорожках. Актриса заверяет, что не любит откровенные наряды, но зачастую именно в крохотных платьях и топах появляется на публике. Блондинка регулярно работает над фигурой. Однако после отдыха в Турции этим летом Наталья пожаловалась, что поправилась.
Теперь она готовится к возращению к съемкам. Однако блондинка переживает, что находится не в форме. Поклонники пытаются ее переубедить, но Рудова решила наглядно показала, что для нее значит идеальная фигура. Она выложила кадры, снятые 4 года назад. Звезда позировала без одежды, демонстрируя точеные формы. Также на других кадрах Наталья была в бикини, оголив стальной пресс.
«Сама шикарная форма была здесь 4 года назад. Вы только посмотрите на эти ноги», – заявила она.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Но многие отметили, что сейчас у Натальи более привлекательные формы. «Какая красотка», «Ваш пресс просто эталонный», «А сейчас вы просто мамаситочка», «Мне кажется, вы слишком себя накручиваете», «Ну тут вы русалка такая, но мне ваша форма в этом году больше нравится», — стали писать подписчики.