«Только посмотрите на эти ноги»: Наталья Рудова показала идеальную фигуру в бикини и без

Теперь она готовится к возращению к съемкам. Однако блондинка переживает, что находится не в форме. Поклонники пытаются ее переубедить, но Рудова решила наглядно показала, что для нее значит идеальная фигура. Она выложила кадры, снятые 4 года назад. Звезда позировала без одежды, демонстрируя точеные формы. Также на других кадрах Наталья была в бикини, оголив стальной пресс.

«Сама шикарная форма была здесь 4 года назад. Вы только посмотрите на эти ноги», – заявила она.

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