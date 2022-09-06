«Тогда не было еще таких мозгов!»: Шаляпин поведал, как возник его «роман» со Светличной

Эпопея романов певца Прохора Шаляпина с женщинами постарше началась с его общения со знаменитой актрисой Светланой Светличной в 2010–2012 годах. Однако романтических отношений между артистами не было. Вот что 38-летний исполнитель говорит об этом эпизоде своей жизни десять лет спустя.

«Это была моя первая возрастная подруга, так сказать. Я дружил с ней как со старшим другом, мы ездили друг к другу в гости. С одной стороны, она легенда из кино, но она стала мне близким человеком, я тянулся к ней как к родственной душе. И кто-то из прессы начал писать, что вот у Светличной новый роман. Никакого романа у нас не было! Это была только дружба», — признался Шаляпин в своей видеоисповеди.

«Но я на это отреагировал положительно. Я был уверен, что все все понимают. Потом Светлана Афанасьевна очень обиделась, сказала, что я специально запустил это. Ребята, у меня тогда не было еще таких мозгов! Это позже приходит осознание, как можно хайповать».