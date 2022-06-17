Тимати поделился, что в машине у него играет не рэп

Тимати перевернул игру русского рэпа. Но, как оказалось, у самого «мистера Блэк Стара» в машине играет совсем другая музыка.

16 июня рэпер посетил площадку Петербургского международного экономического форума и пообщался с молодой исполнительницей Mia Boyka, а та спросила Тимура, что он слушает для души.

«Я слушаю джаз, особенно в машине. Рэп — нет. Очень много его в моей жизни, иногда хочется послушать более спокойную музыку», — цитирует 38-летнего музыканта Life.ru.

Напомним, Тимати выпустил семь полноформатных студийных альбома и два малых, не считая большого количества синглов, дуэтов и командных проектов.

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