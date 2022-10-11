Танцевала и обнимала мужа: Дженнифер Лопес в черном платье со смелым декольте повеселилась на похоронах магната

Дженнифер Лопес давно стала популярной певицей. Она больше 20 лет назад прославилась и на весь мир. Теперь в ее копилке несколько альбомов, престижные награды и признание публики. В 53 года она продолжает держать себя в форме. Более того, в этом году артистка разрушила все стереотипы и вышла замуж в белом платье за своего избранника Бена Аффлека.
Обычно Дженнифер может похвастаться элегантными образами. Она носит монохромные наряды со струящимися брюками. А вот для красных дорожек и светских раутов певица выбирает более дерзкие наряды.
Еще недавно Лопес была в свадебном путешествии. Однако она не привыкла пропускать громкие мероприятия. На днях в Майами прошли похороны магната Ридингера-младшего. Попрощаться с ним пришли многие звезды, даже Ким Кардашьян. А Дженнифер сопровождал муж Бен.
Они оказались самой заметной парой. Певица щегольнула в черном платье макси с очень смелым декольте. Она поддержала вдову Лорен Ридингер.
Дженнифер Лопес и Лорен Ридингер. Фото: соцсети звезды
«Моя прекрасная подруга потеряла любовь всей своей жизни. Прошлой ночью мы проводили Ридингера, и даже через всю глубокую боль и бесконечные слезы прошлого месяца мы улыбнулись. Ему бы понравилось!» — написала артистка.
К слову, в этот вечер никто не горевал. Лопес пела и танцевала вместе с другими гостями. Многие треки публика пела с ней вместе.
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Поклонники поразились тому, как прошли похороны магната. Однако многие отметили, что у Дженнифер был очень красивый образ, который подчеркнул ее достоинства. Иногда певица обнимала Аффлека и садилась к нему на коленки. Влюбленные после свадьбы не перестают демонстрировать идиллию. Гости засняли их вместе.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети