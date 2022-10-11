Танцевала и обнимала мужа: Дженнифер Лопес в черном платье со смелым декольте повеселилась на похоронах магната

Еще недавно Лопес была в свадебном путешествии. Однако она не привыкла пропускать громкие мероприятия. На днях в Майами прошли похороны магната Ридингера-младшего. Попрощаться с ним пришли многие звезды, даже Ким Кардашьян. А Дженнифер сопровождал муж Бен.

Они оказались самой заметной парой. Певица щегольнула в черном платье макси с очень смелым декольте. Она поддержала вдову Лорен Ридингер.