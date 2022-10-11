Талия пропала: Анна Нетребко в силуэтном платье цвета «Тиффани» щегольнула в Неаполе

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и объездила большое количество стран с концертами. Артистка живет в Вене, где растит сына Тьяго. Она любит устраивать домашние посиделки с друзьями. В этом году оперная дива стала реже выступать, но каждый раз восхищает публику.
Не так давно Анна выступила в Израиле. Она пела с мужем Юсифом Эйвазовым. А вот в октябре певица посетила Италию. Она успела даже продемонстрировать женственные образы на улицах Неаполя. Артистка носила короткое алое платье в цветочек и позировала пальто на молнии.
Примечательно, что Нетребко давно славится чувством стиля. Она любит носить броские наряды и не боится экспериментировать с образами. На этот раз певица предстала в силуэтном платье цвета «Тиффани». Наряд не скрыл ее формы. С собой артистка взяла бархатный жакет, а ее изящные щиколотки подчеркнули пудровые босоножки. Она грациозно шла по улице.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что удивились. Нетребко не скрыла пополневшие формы. Многие отметили, что раньше у нее была талия.
«Ну что за прелесть», «Не идет, а танцует», «Какая вы красивая», «Талия пропала», «Не очень удачный наряд», «Просто персик», «Обожаю ваши снимки! Такие живые», «Очень радуете взор», — стали писать пользователи Сети.