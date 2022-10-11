Талия пропала: Анна Нетребко в силуэтном платье цвета «Тиффани» щегольнула в Неаполе

Примечательно, что Нетребко давно славится чувством стиля. Она любит носить броские наряды и не боится экспериментировать с образами. На этот раз певица предстала в силуэтном платье цвета «Тиффани». Наряд не скрыл ее формы. С собой артистка взяла бархатный жакет, а ее изящные щиколотки подчеркнули пудровые босоножки. Она грациозно шла по улице.

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