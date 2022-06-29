«Талия — мечта»: Севастьянова в платье с глубоким декольте отметилась в Монако

Гимнастка в ресторане появилась в вечернем наряде, сразив поклонников.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова является одной из известных российских гимнасток. Она не раз демонстрировала свои умения на соревнованиях и завоевала множество наград.

Спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в Лондоне, а потом завершила карьеру. Теперь она снимается в шоу и отдыхает на дорогостоящих курортах.

Теперь Каролина проводит отпуск в Монако. Она хвастается роскошной жизнью. Днем гимнастка загорает у бассейна, а вечером ее ждет променад и ужин в фешенебельном ресторане. С собой она взяла множество нарядов, поэтому не перестает дразнить фанатов.

На этот раз Севастьянова решила запечатлеться в уборной, нарядившись в бордовое платье на запах с глубоким декольте. Она изящно засветила стройные ноги и другие прелести.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Гимнастка ранее уже восхитила участников шоу «Звезды в Африке», когда пришла на проект. В обычной жизни она также не перестает получать комплименты. 

«Ну какая красивая», «Вы словно созданы для таких платьев», «Как можно быть такой безупречной», «Талия — мечта», «Ну что за ангел», «Хорошенькая такая», «Ну взгляд от вас оторвать сложно», «Красивая, слов нет», — стали писать подписчики.

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