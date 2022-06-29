«Талия — мечта»: Севастьянова в платье с глубоким декольте отметилась в Монако

Каролина Севастьянова является одной из известных российских гимнасток. Она не раз демонстрировала свои умения на соревнованиях и завоевала множество наград.

Спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в Лондоне, а потом завершила карьеру. Теперь она снимается в шоу и отдыхает на дорогостоящих курортах.