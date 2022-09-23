Талия – космос: 67-летняя Долина в силуэтном платье в пол с эффектом мерцания предстала в Кремле

Лариса Долина уже 50 лет посвятила профессии певицы. Она выступала в России и за ее пределами. Лариса Александровна является одной из самых лучших джазовых исполнительниц. За последние несколько лет артистка смогла похудеть и сменила гардероб. Она регулярно участвует в съемках шоу и фестивалях.
Недавно Долина отметила свое 67-летие. В этот день она выступила на сцене, поздравив москвичей с Днем города. Тогда певица щегольнула в небесно-голубом комбинезоне. А в «Квартирник у Маргулиса» она снялась в более смелом наряде.
Примечательно, что на днях Долина выступила на сцене Кремля. Она появилась в знаменитых коридорах в костюме цвета океана с широкими брюками и приталенным жакетом с поясом. А вот для сцены певица выбрала силуэтное платье в пол с мерцающими пайетками золотого цвета. Она подчеркнула изгибы фигуры.
«Ох, и жаркие деньки наступили… Хотя, когда они были у меня не жаркими? Не ропщу, не думайте, совсем наоборот: я рада, что загружена работой, меня это дисциплинирует и дает возможность все время что-то делать! Люблю бесконечно свою профессию. Намеренно не называю ее работой», – поделилась звезда.
Поклонники осыпали Ларису Александровну комплиментами. Многие восхитились тем, в какой она находится форме. «Вот это талия», «Космическая красота», «Вау! Какое платье», «У меня такой талии никогда не было», «Выглядите потрясающе», — стали писать подписчики.