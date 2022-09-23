Талия – космос: 67-летняя Долина в силуэтном платье в пол с эффектом мерцания предстала в Кремле

«Ох, и жаркие деньки наступили… Хотя, когда они были у меня не жаркими? Не ропщу, не думайте, совсем наоборот: я рада, что загружена работой, меня это дисциплинирует и дает возможность все время что-то делать! Люблю бесконечно свою профессию. Намеренно не называю ее работой», – поделилась звезда.