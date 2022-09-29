«Талия, грудь – идеал»: Каролина Севастьянова в черном мини-бикини похвасталась «фигурой Барби»

Каролина Севастьянова строила карьеру художественной гимнастки. Она много лет посвятила спорту и завоевала большое количество наград.
Ей удалось завоевать олимпийское золото на Играх в Лондоне. Но после этого спортсменка решила насладиться жизнью. Теперь она много путешествует. Не так давно Каролина снялась в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что в этом году Севастьянова предпочитала проводить время в Монако. Она не скрывает, что у нее множество нарядов. В рестораны спортсменка ходит регулярно, облачаясь в роскошные платья. Она также продолжает тренироваться, поэтому без стеснения позирует в купальнике.
На этот раз Каролина поделилась пляжными фото. Она позировала в черном мини-бикини. Гимнастка подчеркнула свои точеные формы. Она блеснула осиной талией и длинными ногами. Спортсменка в стрингах с высокой посадкой блеснула своими прелестями в лучах солнца. Она нес тала прикрывать загорелые формы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами. «Фигурка Барби», «Ну нет ни одного изъяна», «Ноги просто бесконечные», «Тут даже слов нет», «Невероятная фигура», «Талия, грудь – идеал», «Завидуем вашим длинным ногам и тонкой талии», «В словно куколка», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды