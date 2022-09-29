«Талия, грудь – идеал»: Каролина Севастьянова в черном мини-бикини похвасталась «фигурой Барби»

На этот раз Каролина поделилась пляжными фото. Она позировала в черном мини-бикини. Гимнастка подчеркнула свои точеные формы. Она блеснула осиной талией и длинными ногами. Спортсменка в стрингах с высокой посадкой блеснула своими прелестями в лучах солнца. Она нес тала прикрывать загорелые формы.

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