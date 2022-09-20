Такой ее видит только бойфренд: Севастьянова в белоснежном купальнике сразила своими «аппетитками» пляж

Каролина Севастьянова уже больше 7 лет наслаждается жизнью, не участвуя в соревнованиях. Она является художественной гимнасткой. Ей даже удалось завоевать олимпийское золото, но после Игр в Лондоне она завершила карьеру. Зато порой брюнетка снимается для ТВ. Недавно она снова отметилась в шоу «Звезды в Африке».
В этом году Севастьянова много времени проводит в Европе. Она отдыхала в Монако, а потом посетила Францию и Италию. Гимнастка делится смелыми фото. Она продолжает тренироваться, поэтому может похвастаться точеной фигурой. Каролина наряжается в вечерние платья для похода в ресторан. Но чаще она делится кадрами, на которых предстает в бикини.
На этот раз спортсменка запечатлелась на пляже. Она облачилась в белоснежный купальнике с глубоким декольте. Севастьянова блеснула изящными бедрами и длинными ногами. Она визуально стала выше за счет открытых ног. Брюнетка сразила поклонников своими прелестями. Многие осыпали ее комплиментами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Совершенство!», «Это очень горячо», «Фигура фантастическая», «Купальник особенно хорошо сидит», «Грациозная лань», «Ну фигура просто огонь! Аппетитная!», «А вы вообще никому не оставили шанса на пляже!», «Заставляете завидовать», — стали писать подписчики. Отметим, что Севастьянова проводит осенние дни в Форте-Дей-Марми.