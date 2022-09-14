Таким нежным его еще не видели: Леонардо Ди Каприо застали с Джиджи Хадид на вечеринке

Леонардо Ди Каприо является одним из самых известных актеров в мире. Еще в юности большую славу ему принес фильма «Титаник». Теперь в его фильмографии десятки картин: «Великий Гэтсби», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит».
Однако сердце звезды пока никто не покорил. Он привык встречаться с молодыми моделями, но каждую бросал, когда им исполнялось 25 лет или скоро должно было исполниться.
Недавно Леонардо бросил Камиллу Морроне, с которой был длительное время в отношениях. Поклонники не удивились, так как ей уже исполнилось 25 лет. Сначала актеру приписали роман с 22-летней украинской моделью Марией Береговой, экс-супругой бизнесмена из Монако Ахмеда Масуда Абдельхафида. Но недавно звезду Голливуда стали замечать с топ-моделью Джиджи Хадид.
В Нью-Йорке стартовала Неделя моды. На одной из вечеринок длинноногую блондинку подловили с Леонардо. Актер держал ее за руки и что-то шептал красотке на ушко. Очевидцы признались, что таким нежным Ди Каприо еще не видели.
По сообщениям источников, их отношения стали более интимными, хотя при этом Леонардо старается не торопить события.
«Ди Каприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Они не торопятся», – подчеркнул источник издания Page Six.
Джиджи Хадид. Фото: Global Look Press
К слову, раньше их замечали вместе, но романтических отношений у пары не было. Поклонники гадают, чем 27-летняя модель очаровала звезду Голливуда. Тем более, что у нее есть ребенок от предыдущих отношений с музыкантом Зейном Маликом.