Таким нежным его еще не видели: Леонардо Ди Каприо застали с Джиджи Хадид на вечеринке

Леонардо Ди Каприо является одним из самых известных актеров в мире. Еще в юности большую славу ему принес фильма «Титаник». Теперь в его фильмографии десятки картин: «Великий Гэтсби», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит».

Однако сердце звезды пока никто не покорил. Он привык встречаться с молодыми моделями, но каждую бросал, когда им исполнялось 25 лет или скоро должно было исполниться.