«Такие формы парней с ума сводят»: Клава Кока в модных брюках карго и топе с перьями обнажила мягкий животик

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Перед камерой Кока покрасовалась в остромодных в этом сезоне брюках карго. Она оголила свой мягкий живот, спустив брюки ниже талии. Топ с перьями дополнил ее наряд, как и белые кроссовки. Блондинка предпочла сделать акцент на женственных формах.

Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие отметили, что ее наряд выглядит их просто сразил. «Ой, какой птенчик», «Топик с перьями — провокационно», «Ой, животик такой, хочется трогать», «Такие формы парней с ума сводят», — прокомментировали кадры подписчики.