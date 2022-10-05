«Такие формы парней с ума сводят»: Клава Кока в модных брюках карго и топе с перьями обнажила мягкий животик

Клава Кока является известной исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру и смогла покорить публику не только своими хитами. Певица любит яркие образы. Она носит платья с корсетами и шорты. Артистка не боится быть яркой. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Звезда отметила, что стала более раскованной после съемок для мужского журнала.
Не так давно Клава вернулась с гастролей. Она готовится к большому концерту, который даст в Москве. При этом певица ездит на съемки и делится кадрами с репетиций. На этот раз она удивила поклонников смелым образом.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Перед камерой Кока покрасовалась в остромодных в этом сезоне брюках карго. Она оголила свой мягкий живот, спустив брюки ниже талии. Топ с перьями дополнил ее наряд, как и белые кроссовки. Блондинка предпочла сделать акцент на женственных формах.
Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие отметили, что ее наряд выглядит их просто сразил. «Ой, какой птенчик», «Топик с перьями — провокационно», «Ой, животик такой, хочется трогать», «Такие формы парней с ума сводят», — прокомментировали кадры подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды