Так еще стройнее и выше: Савельева в жилетке и брюках палаццо цвета eggshell появилась на концерте

В последнее время Саша много путешествовала, а также уделяла время наследнику. Порой певица участвовала в фотосессиях, где демонстрировала стильные наряды. Но лишь на днях она впервые за долгое время выступила на публике, устроив концерт.

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Артистка для такого случая облачилась в жилетку и брюки палаццо цвета eggshell. Она визуально вытянула силуэт и сделала фигуру еще более хрупкой. Лодочки на каблуке завершили образ. Поклонники осыпали ее комплиментами. К слову, такие брюки в тренде уже не первый сезон.