Сын перекричал маму: Кети Топурия без макияжа и свитере оверсайз предстала на домашнем видео

В этом году Кети много путешествует. При этом она всегда уделяет время дочке Оливии, которая родилась в первом браке с Львом Гейхманом. Также у певицы подрастает сын Адам, который появился уже от дипломата Льва Деньгова. Лицо мальчика артистка пока скрывает.

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