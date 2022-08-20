Сверкнула своим декольте: постройневшая Нетребко в алом купальнике раскинулась «звездой» в море

На этот раз Анна приехала отдыхать в Турцию. Там она проводит время не только с мужем, но и сыном Тьяго. Певица делится кадрами, на которых то дегустирует напитки, то купается в море.

Она решила выложить фото в алом купальнике. Артистка раскинулась звездой в воде, блеснув талией и пышным декольте.

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