Сверкнула своим декольте: постройневшая Нетребко в алом купальнике раскинулась «звездой» в море

Анна Нетребко большую часть жизни посвятила карьере. Она является одной из самых известных оперных исполнительниц в мире.
Артистка регулярно дает концерты в разных странах. Обычно она проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым, так как во многих постановках они поют вдвоем.
Нетребко не скрывает, что в этом году многие ее концерты были отменены. Артистка предпочитала освободившиеся дни посвятить отдыху.
Хотя летом она выступала в Италии. Певица каждый раз представала на публике в новых образах. Она носила шорты и струящиеся платья.
На этот раз Анна приехала отдыхать в Турцию. Там она проводит время не только с мужем, но и сыном Тьяго. Певица делится кадрами, на которых то дегустирует напитки, то купается в море.
Она решила выложить фото в алом купальнике. Артистка раскинулась звездой в воде, блеснув талией и пышным декольте.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива восхитила поклонников. Многие заметили, что она постройнела. Нетребко получила сотни комплиментов. «Вау, какой кадр», «Просто роскошная», «Как вы похудели», «Просто слов нет!», «Выглядите шикарно», «Загар уже красивый», «Ну вы, барышня, хороши», — стали писать подписчики.