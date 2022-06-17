Сверкают огонечки: Наталья Фриске засняла, как двухмесячная дочка засыпает в кроватке с балдахином

Наталья Фриске одно время была солисткой группы «Блестящие», но ей не захотелось строить карьеру певицы. А вот ее сестра Жанна Фриске стала настоящей звездой, но рано ушла из жизни.
У нее остался сын Платон, которого теперь воспитывает папа Дмитрий Шепелев. В этом году в звездной семье произошло пополнение. Наталья стала мамой.
Теперь Наталья растит дочку Луну. Еще во время беременности она рассталась с отцом ребенка, но не жалеет об этом. Ей воспитывать наследницу помогают родители. Они готовы бороться за то, чтобы побыть с внучкой.
Сама Фриске ушла в декретный отпуск, поэтому с радостью гуляет с крохой, нежится с ней утром и наряжает дочку.
На этот раз она засняла, как малышка засыпает в кроватке с балдахином. Наталья включила для нее цветные огоньки и музыку. Луна дрыгала ножками в кроватке.
«Сегодня очень устали», — заявила новоиспеченная мама.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Недавно Фриске перестала прятать лицо малышки. Многие отметили, что она очень красивая.
«Как у вас классно», «Огонечки такие, ей точно нравятся», «Какая она лапулька», «Вы молодец, приучаете к кроватке», «Интересно вы придумали. Она так потом и при свете спать будет», «Ваша копия растет», — стали писать подписчики.