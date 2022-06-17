Сверкают огонечки: Наталья Фриске засняла, как двухмесячная дочка засыпает в кроватке с балдахином

Теперь Наталья растит дочку Луну. Еще во время беременности она рассталась с отцом ребенка, но не жалеет об этом. Ей воспитывать наследницу помогают родители. Они готовы бороться за то, чтобы побыть с внучкой.

Сама Фриске ушла в декретный отпуск, поэтому с радостью гуляет с крохой, нежится с ней утром и наряжает дочку.

На этот раз она засняла, как малышка засыпает в кроватке с балдахином. Наталья включила для нее цветные огоньки и музыку. Луна дрыгала ножками в кроватке.