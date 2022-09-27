Свекровь Скарлетт Йоханссон оказалась против имени, которое актриса придумала сыну

В августе 2021 года у голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и ее третьего мужа, сценариста Колина Джоста родился сын, которого звездная пара назвала Космо.

С космосом у этого имени ничего общего. Артистка назвала наследника в честь цветка космеи. Она любит давать детям «цветочные» имена. Ее дочь от второго брака зовут Роуз.