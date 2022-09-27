Свекровь Скарлетт Йоханссон оказалась против имени, которое актриса придумала сыну

В августе 2021 года у голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и ее третьего мужа, сценариста Колина Джоста родился сын, которого звездная пара назвала Космо.
С космосом у этого имени ничего общего. Артистка назвала наследника в честь цветка космеи. Она любит давать детям «цветочные» имена. Ее дочь от второго брака зовут Роуз.
«Я просто думала, что это имя очаровательно, и нашим друзьям оно понравилось, — рассказала Скарлетт на Шоу Келли Кларксон. — Космо — это действительно милый маленький цветок, который бывает разных оттенков: оранжевого, желтого и тому подобным. Вот почему моей дочери оно тоже понравилось».
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Однако мать Джоста не была фанаткой необычных имен. Она долго выступала за то, чтобы ребенка назвали как-нибудь по-простому.
«Маме Колина пришлось немного сложнее, — вспоминает Йоханссон. — Некоторое время она продолжала предлагать другие версии. А я думала: «Он ведь уже здесь. Он вышел. Мол, время для этого уже прошло».
Добавим, что Скарлетт и ее муж-комик — большие выдумщики. Однажды Джост нестандартно пошутил над своей супругой, вылив на нее тарелку слайма в прямом эфире.