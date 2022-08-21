Стринги впились в недра: Наталья Подольская в черном бикини грациозно нырнула в бассейн

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что прославилась благодаря «Фабрике звезд». Артистка выпустила много песен. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков.

Он не раз выступал с ней на одной сцене. Дома у пары тоже царит идиллия. Они растят сыновей: Артемия и Ивана.