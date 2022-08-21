Стринги впились в недра: Наталья Подольская в черном бикини грациозно нырнула в бассейн

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что прославилась благодаря «Фабрике звезд». Артистка выпустила много песен. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков.
Он не раз выступал с ней на одной сцене. Дома у пары тоже царит идиллия. Они растят сыновей: Артемия и Ивана.
На этот раз пара решила отправится в совместный отпуск. Подольская вот уже несколько недель находится в Испании. Там супруги отметились на свадьбе у друзей, а потом устроили полноценный отпуск.
Певица то и дело щеголяет в шортах, а также делится трогательными кадрами с сыновьями. А иногда она веселится со своей сестрой-двойняшкой Юлианой.
Очередной день Наталья провела у бассейна. Она загорала и купалась. Певица облачилась в черное мини-бикини. Она грациозно нырнула в воду и проплыла под водой. При этом жена Преснякова блеснула бедрами в тугих стрингах. После рождения младшего сына она быстро вернулась в форму. Она не скрыла свои прелести.
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Поклонники осыпали комплиментами артистку. Многие поразились тому, в какой форме она находится в 40 лет. Наталья получила восхищенные комментариев. «Какая ляпота, красота», «Русалочка», «Фигурка прекрасная», «Повезло вам», «Получилось роскошное видео», «Просто богиня», «Ого, какая стройная», — прокомментировали пост подписчики.