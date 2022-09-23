Стринги исчезли в недрах: Нюша в прозрачных брюках в сетку встала на коленки, сверкнув прелестями

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она признавалась, что в юности так много гастролировала, что едва успевала отдыхать. Но теперь артистка большую часть времени уделяет путешествиям и семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у нее родился сын Саффрон.
На этот раз Нюша вернулась в Москву с семьей. Она постепенно стала возвращаться к привычному графику. Певица уже несколько раз выступила на публике. Она облачается в смелые наряды. Хотя пока артистка не вернулась в форму после родов. Накануне звезда даже спела с Егором Кридом, выйдя на сцену в прозрачном платье.
А 22 сентября в соцсети Нюша выложила кадры, которые были сделаны во время отпуска. Она без макияжа позировала на яхте в костюме в сетку. Певица встала на колени, засветив округлые бедра в стрингах. Она изящно изогнулась на камеру, показав свои прелести во всей красе. При этом артистка была без макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в как выглядит певица. Многие отметили, что она преобразилась. «Такая хорошенькая», «Это очень красиво», «Костюм просто бесподобный», «Сколько красоты в одном кадре», «Тут прям русалка», «Стринги поглотили недра», «Такая сочная фигурка», — стали писать пользователи Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды