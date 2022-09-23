Стринги исчезли в недрах: Нюша в прозрачных брюках в сетку встала на коленки, сверкнув прелестями

А 22 сентября в соцсети Нюша выложила кадры, которые были сделаны во время отпуска. Она без макияжа позировала на яхте в костюме в сетку. Певица встала на колени, засветив округлые бедра в стрингах. Она изящно изогнулась на камеру, показав свои прелести во всей красе. При этом артистка была без макияжа.

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