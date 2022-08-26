Стильная семья: Стриженова в платье макси мятного цвета вышла в свет с дочками и своим подросшим внуком

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Доброе утро», «Время покажет». В 54 года телеведущая может похвастаться моложавой внешностью. Она часто посещает театр и модные показы. А наряды для нее подбирают стилисты, а также ее сестра Виктория Андреянова, которая является дизайнером.
Этим летом Стриженова не раз появлялась на публике. Ее часто сопровождает муж Александр. А вот увидеть ее с детьми большая редкость, так как дочки телеведущей стали совсем взрослыми. Анастасия с мужем много времени проводит за границей. А вот Александра в этом году окончила МГУ. На этот раз именно младшая наследница собрала вместе всю семью.
Саша отправилась на презентацию компании Faberli, которая была посвящена экологической тематике. Дочка телеведущая предстала на публике в белом платье из атласа с открытыми плечами и воланами. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Лодочки в тон дополняли образ.
Она выступила с речью. Поддержать ее пришла мама, которая отметилась в платье макси мятного цвета. Также со Стриженовой был муж, старшая дочка и даже подросший внук Петя.
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Они оделись в одной гамме. Каждый член семьи выбрал наряд в зеленом или белом цветах. После вечеринки Екатерина сделала совместное фото со всеми. К слову, сестра телеведущей также отметилась на мероприятии. Она была в рубашке и белой юбке макси.
Звездную семью не переставали фотографировать папарацци. А поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова и ее родные. Их назвали стильной семьей.
Екатерина Стриженова с мужем, дочками и внуком. Фото: соцсети звезды