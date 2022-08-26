Стильная семья: Стриженова в платье макси мятного цвета вышла в свет с дочками и своим подросшим внуком

Саша отправилась на презентацию компании Faberli, которая была посвящена экологической тематике. Дочка телеведущая предстала на публике в белом платье из атласа с открытыми плечами и воланами. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Лодочки в тон дополняли образ.

Она выступила с речью. Поддержать ее пришла мама, которая отметилась в платье макси мятного цвета. Также со Стриженовой был муж, старшая дочка и даже подросший внук Петя.

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