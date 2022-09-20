Стеснение пропало: Клава Кока в плюшевом лифе и мини-юбке сверкнула аппетитными формами в Турции

Примечательно, что Клава 20 сентября щегольнула в необычном наряде. Она облачилась в плюшевую мини-юбку и лиф. Наряд цвета сочной травы позволил ей подчеркнуть живот и блеснуть формами во всей красе. Певица сделала высокую прическу и яркий макияж. Она игриво открыла рот и подмигнула публике.

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