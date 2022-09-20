Стеснение пропало: Клава Кока в плюшевом лифе и мини-юбке сверкнула аппетитными формами в Турции

Клава Кока уже больше 5 лет активно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она смогла стать одной из самых популярных молодых исполнительниц в России. Певица недавно похвасталась ремонтом в новой квартире в Москве. Она завоевала любовь миллионов поклонников не только своим вокалом, но и дерзкими образами.
В последнее время Клава регулярно гастролирует. Она не скрывает, хочет и дальше удивлять поклонников. Певица недавно выступила в черном закрытом платье, но при этом чулки в сетку придали луку пикантности. А на днях артистка приехала в Турцию в рамках гастрольного утра.
Примечательно, что Клава 20 сентября щегольнула в необычном наряде. Она облачилась в плюшевую мини-юбку и лиф. Наряд цвета сочной травы позволил ей подчеркнуть живот и блеснуть формами во всей красе. Певица сделала высокую прическу и яркий макияж. Она игриво открыла рот и подмигнула публике.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от ее образа. Кока смогла взбудоражить подписчиков. «Просто класс», «Ой, какая мягкая», «Хочется потрогать», «Наряд словно кукольный», «Какая ляля», «Клава, наряд просто бесподобный», «Все мечтают о таком животике плоском», «Просто шикарно смотрится», — стали писать подписчики.