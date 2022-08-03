«Зачем рассказывать всему миру, что у тебя нет вкуса?»: стилист разнесла в пух и прах наряд Анны Нетребко

Анна Нетребко гостит в Италии. В перерывах между выступления оперная дива гуляет и наслаждается пейзажами. Накануне она вышла в свет в белом платье и необычных очках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави, увидев образ Анны, не смогла сдержать эмоций.
Анна Нетребко (в центре). Фото: соцсети
«Мне всегда интересно, почему некоторые публичные личности не хотят пользоваться услугами профессиональных стилистов? Зачем рассказывать всему миру о том, что у тебя нет вкуса? Эпатировать публику можно, а в случае с Анной, нужно на высоком художественном уровне», - сказала Бестави.
По словам Елены, Нетребко показала «ужасный look», в котором ни один аксессуар не гармонирует друг с другом.
«Смотреть на все по отдельности еще можно, но вместе… Если головной убор еще можно как-то связать с сумкой, то босоножки здесь были бы уместны только, если было бы одно платье. Тогда бы подобный педикюр добавил игривости платью с оборками. Фасон платья очень напоминает стиль Baby doll, и игривость здесь была бы уместна. Но остальные детали рушат этот образ», - заметила Бестави.
Не оставила без внимания имидж-стилист и аксессуары, которые выбрала Нетребко.
«Жемчуг к жемчугу», видимо, решила Анна, выбирая очки. Но жемчужное бандо слишком элегантно для таких эпатажных очков. Да и платье к нему требуется более изысканное. Если Анна пыталась собрать модную сегодня эклектику, то у нее ничего не получилось. Потому что смешение разных стилей должно создаваться по определенным правилам, а не по принципу – что под руку попало», - резюмировала Елена Бестави.
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Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави – имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Проводит мастер-классы для компаний, ВУЗов и колледжей.
Елена Бестави. Фото: личный архив