«Зачем рассказывать всему миру, что у тебя нет вкуса?»: стилист разнесла в пух и прах наряд Анны Нетребко

«Жемчуг к жемчугу», видимо, решила Анна, выбирая очки. Но жемчужное бандо слишком элегантно для таких эпатажных очков. Да и платье к нему требуется более изысканное. Если Анна пыталась собрать модную сегодня эклектику, то у нее ничего не получилось. Потому что смешение разных стилей должно создаваться по определенным правилам, а не по принципу – что под руку попало», - резюмировала Елена Бестави.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави – имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Проводит мастер-классы для компаний, ВУЗов и колледжей.