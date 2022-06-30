«Является трендом сезона!»: Алсу в остромодной джинсовой юбке и мюлях отметилась в центре Москвы

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ певицы Алсу можно назвать городским, прогулочным и даже элегантным. Если обратить внимание на количество открытых частей тела, то это небольшое количество: руки, которые в прекрасной форме, ноги, виднеющиеся при движении.

Так как юбка длинная, в пол, прямая — это является трендом сезона! Даже рекомендую носить юбки без разреза. Отмечу, что личные предпочтения и комфорт стоят на первом месте: это и плоский ход, и юбка длинная, в пол с разрезом, и майка белого цвета, которая не выходит из моды.

Чтобы я добавила? В вечернюю прохладную погоду на плечи можно накинуть пиджак, рубашку, мягкий кардиган, бомбер. Это универсальная одежда для жительниц большого города.

Хочу отметить, что пешие прогулки в мегаполисе, конечно, сказываются на наших ногах, а здесь удачно выбраны мюли с закрытым носом на плоском ходу. Это не те надоевшие кроссовки. Здесь летний образ, и мюли как нельзя лучше к нему подходят. Здесь классика в хорошем сочетании, всем понятном, что мне импонирует», — высказалась эксперт.