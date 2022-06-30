«Является трендом сезона!»: Алсу в остромодной джинсовой юбке и мюлях отметилась в центре Москвы

Уже много лет Алсу выступает на сцене. Она стала звездой, исполнив хит «Зимний сон». Теперь артистка уже стала женой и мамой. Она воспитывает троих детей — Микеллу, Сафину и Рафаэля.
Однако певица успевает также участвовать в телешоу, посещать вечеринки и хвастаться новыми образами. Недавно на концерте для выпускников звезда щегольнула в костюме цвета фуксии.
На днях Алсу отметила свой день рождения. Дома она предстала в платье-жакете белого цвета. Певица похвасталась цветами, которыми был усыпан особняк. По всей видимости, она успела повидаться с подругами.
На Красной площади артистка отметилась с женой Гарика Мартиросяна, Жанной. Она предстала в майке и джинсовой юбке макси. Лук дополнили мюли без каблука.
«А мы идем, шагаем по Москве», — заявила Жанна.
Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу в 39 лет. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ певицы Алсу можно назвать городским, прогулочным и даже элегантным. Если обратить внимание на количество открытых частей тела, то это небольшое количество: руки, которые в прекрасной форме, ноги, виднеющиеся при движении.
Так как юбка длинная, в пол, прямая — это является трендом сезона! Даже рекомендую носить юбки без разреза. Отмечу, что личные предпочтения и комфорт стоят на первом месте: это и плоский ход, и юбка длинная, в пол с разрезом, и майка белого цвета, которая не выходит из моды.
Чтобы я добавила? В вечернюю прохладную погоду на плечи можно накинуть пиджак, рубашку, мягкий кардиган, бомбер. Это универсальная одежда для жительниц большого города.
Хочу отметить, что пешие прогулки в мегаполисе, конечно, сказываются на наших ногах, а здесь удачно выбраны мюли с закрытым носом на плоском ходу. Это не те надоевшие кроссовки. Здесь летний образ, и мюли как нельзя лучше к нему подходят. Здесь классика в хорошем сочетании, всем понятном, что мне импонирует», — высказалась эксперт.
Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.