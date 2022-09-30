«Выглядит, как постаревшая нимфетка»: Бузову в кукольном платье с воздушными рукавами назвали «молодящейся»

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он пояснил, почему выбор звезды оказался неудачным.

«Стиль наивная романтика создан для воздушных женщин. Женщин, которых не меняет время. Это бабушки с детскими лицами. Как Валерия. Таким женщинам до седых волос и даже после носить девичьи платья с воланами, кружевами и цветочками. В этих нарядах они выглядят гармонично.

Можно ли сказать, что Бузова создана для наивной романтики? Нет. Она была легкой и воздушной в 18. Тогда ей шел этот стиль. Но спустя 18 лет в наивных вещах она выглядит, как постаревшая нимфетка. Да, сейчас мода сделала большой прорыв, перестав диктовать женщинам одежду по возрасту. Но стоит понимать, что неправильными вещами, которые даже сидят на вас идеально, вы можете прибавить себе возраста. Как это сделала Оля.

Главная ошибка этого повального образа - длина платья. Надень она платье миди или макси, эффект был совсем другим. Мы бы увидели нежность, струящуюся в складках ткани, а не молодящуюся "Лолиту"», – высказался эксперт.