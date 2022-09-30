«Выглядит, как постаревшая нимфетка»: Бузову в кукольном платье с воздушными рукавами назвали «молодящейся»

Ольга Бузова давно прославилась на всю Россию. Она вела шоу «Дом-2», а теперь задействована в новых проектах. Вся страна переживала с ней развод с Дмитрием Тарасовым, а потом и расставание с блогером Давой. В свои 36 лет она продолжает искать любовь. Много внимания звезда уделяет внешности.
Вот уже несколько дней Ольга находится в Минске. Она снимается в шоу «Фактор.BY», где снова стала наставницей. Артистка предпочитает носить короткие платья, чтобы подчеркивать стройные ноги. Иногда ее образы выглядят очень броско благодаря перьям или стразам.
На этот раз Бузова решила покрасоваться в студии в воздушном кукольном платье с пышными рукавами-фонариками. Наряд нежного голубого оттенка дополняли босоножки. Ей также сделали прическу с кудряшками, которую украсили заколками в виде бабочек. Ольга дефилировала в своем романтичном аутфите.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он пояснил, почему выбор звезды оказался неудачным.
«Стиль наивная романтика создан для воздушных женщин. Женщин, которых не меняет время. Это бабушки с детскими лицами. Как Валерия. Таким женщинам до седых волос и даже после носить девичьи платья с воланами, кружевами и цветочками. В этих нарядах они выглядят гармонично.
Можно ли сказать, что Бузова создана для наивной романтики? Нет. Она была легкой и воздушной в 18. Тогда ей шел этот стиль. Но спустя 18 лет в наивных вещах она выглядит, как постаревшая нимфетка. Да, сейчас мода сделала большой прорыв, перестав диктовать женщинам одежду по возрасту. Но стоит понимать, что неправильными вещами, которые даже сидят на вас идеально, вы можете прибавить себе возраста. Как это сделала Оля.
Главная ошибка этого повального образа - длина платья. Надень она платье миди или макси, эффект был совсем другим. Мы бы увидели нежность, струящуюся в складках ткани, а не молодящуюся "Лолиту"», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro