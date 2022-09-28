Вся в белом: Ким Кардашьян в плюшевом мини-платье Dolce&Gabbana и пальто появилась на публике

Но пока звезда реалити-шоу увлечена своим детищем. На новых кадрах она покрасовалась в белоснежном образе. Кардашьян облачилась в плюшевое мини-платье Dolce & Gabbana и пальто, которое приспустила. Образ дополняли туфли на каблуке и прическу в ретро стиле. Она оказалась в центре внимания, когда покинула отель и оказалась за одним столом с дизайнером.

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