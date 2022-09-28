Вся в белом: Ким Кардашьян в плюшевом мини-платье Dolce & Gabbana и пальто появилась на публике

Ким Кардашьян уже давно стала одной из самых известных персон в мире. Она прославилась, когда стала сниматься с семьей в реалити-шоу. Потом Ким стала развиваться как модель и бизнесвумен. За ее жизнью следят сотни миллионов людей. В этом году она пережила третий развод. Теперь звезда снова находится в поиске второй половинки.
Недавно Кардашьян прилетела в Милан. Она приняла участие в Неделе моды. Американская дива не только продемонстрировала женственные наряды, но и выпустила коллекцию нарядов с Dolce & Gabbana. Примечательно, что в Милане отметилась и Ирина Шейк, которую позже заметили в компании экс-мужа Ким Канье Уэста.
Но пока звезда реалити-шоу увлечена своим детищем. На новых кадрах она покрасовалась в белоснежном образе. Кардашьян облачилась в плюшевое мини-платье Dolce & Gabbana и пальто, которое приспустила. Образ дополняли туфли на каблуке и прическа в ретростиле. Она оказалась в центре внимания, когда покинула отель и оказалась за одним столом с дизайнером.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ким. Многие признаются, что смена имиджа пошла ей на пользу. К слову, недавно модель похудела. Она предпочитает носить силуэтные наряды, в которых порой сложно двигаться. Из-за слишком узкого платья недавно ее подняли на смех.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды