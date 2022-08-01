«Все продумано до мелочей»: Орбакайте показала, как стать раскованной, но не вульгарной

На днях Кристина Орбакайте отыграла свой четвертый сезон в «Современнике». Она поблагодарила фанатов и отметила, что свое будущее связывает с Россией.

А после в приподнятом настроении певица вышла в свет в модном образе. Певица надела укороченные брюки, пиджак и шляпу.