«Все продумано до мелочей»: Орбакайте показала, как стать раскованной, но не вульгарной

На днях Кристина Орбакайте отыграла свой четвертый сезон в «Современнике». Она поблагодарила фанатов и отметила, что свое будущее связывает с Россией.
А после в приподнятом настроении певица вышла в свет в модном образе. Певица надела укороченные брюки, пиджак и шляпу.
Наряд артистки оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
«Такие аутфиты всегда выглядят ярко и оригинально. Они позволяют женщине быть более раскованной, без риска быть вульгарной. Модного градуса образу добавляет декоративный цветок. Цветочная тема вновь на пике моды, причем, чем объемнее цветы, тем моднее. Гармонии образу добавляет единый ритм линий. Остроносый мыс лодочек перекликается с V-образным вырезом топа. И, обратите внимание, что образ начинается и заканчивается острым углом (верх шляпы и нос туфель). Гармонично и цветовое комбинирование с ярким акцентом на алые губы, для усиления женственности в маскулинном аутфите. Все продумано до мелочей», - сказала Тимиряева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив