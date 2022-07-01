«Возьмите на заметку»: Стоцкая в стильных шортах-бермудах и жилетке сводила дочку на праздник

Анастасия Стоцкая уже давно знакома публике. Ее карьера началась с участия в мюзиклах. Ее сразу поддержал Филипп Киркоров. Теперь она успешно играет в мюзикле «Шахматы».

При этом артистка растит двоих детей: 10-летнего сына Александра и пятилетнюю дочку Веру. Их папой является бизнесмен Cергей Абгарян, с которым звезда рассталась в 2019 году.