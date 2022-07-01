«Возьмите на заметку»: Стоцкая в стильных шортах-бермудах и жилетке сводила дочку на праздник

Анастасия Стоцкая уже давно знакома публике. Ее карьера началась с участия в мюзиклах. Ее сразу поддержал Филипп Киркоров. Теперь она успешно играет в мюзикле «Шахматы».
При этом артистка растит двоих детей: 10-летнего сына Александра и пятилетнюю дочку Веру. Их папой является бизнесмен Cергей Абгарян, с которым звезда рассталась в 2019 году.
Теперь у Анастасии есть новый возлюбленный, но она редко выходит с ним в свет. Большую часть свободного времени она посвящает детям. Накануне артистка оказалась на празднике, который устроил Киркоров для своего сына Мартина. Стоцкая принарядила дочку в пышное белое платье для такого случая.
Сама певица покрасовалась в черном костюме с шортами-бермудами и жилеткой. Лук дополнили футболка и обувь в тон.
Анастасия Стоцкая с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились подросшей наследницей артистки. А сама Стоцкая получила множество комплиментов. Для сайта Teleprogramma.pro ее ауфтит оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.
«Анастасия Стоцкая уже не первый раз радует своих поклонников стильным актуальным луком. На этот раз шорты бермуды в сочетании с жилетом, футболкой и сандалиями. Особо отмечу украшения, которые органично разбавляют «строгость» и «деловитость». Весь комплект классно подчеркивает огненно-рыжий цвет волос и очень идёт артистке.
Возьмите костюм с шортами-бермудами и жилетом на заметку, потому что добавив лишь туфли на каблуке и клатч вы получите полноценный стильный вечерний образ», – высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Анастасия Стар — дипломированный стилист- имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.
Анастасия Стар. Фото: Teleprogramma.pro