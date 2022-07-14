«Воротнички – всегда придают свежести»: Лопырева в платье миди цвета апельсина отметилась на публике

Виктория Лопырева давно стала медийной личностью. Она завоевала в свое время титул «Мисс Россия». Примечательно, что блондинка стала телеведущей, а также частой гостьей на светских раутах.

Не раз она дефилировала на показах мод. Уже два года модель живет в Дубае с сыном Марком Лео, но недавно она приехала в Москву.