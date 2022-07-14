«Воротнички – всегда придают свежести»: Лопырева в платье миди цвета апельсина отметилась на публике

Виктория Лопырева давно стала медийной личностью. Она завоевала в свое время титул «Мисс Россия». Примечательно, что блондинка стала телеведущей, а также частой гостьей на светских раутах.
Не раз она дефилировала на показах мод. Уже два года модель живет в Дубае с сыном Марком Лео, но недавно она приехала в Москву.
Примечательно, что Виктория не пропускает красных дорожек. При этом она всегда выбирает женственные наряды. На днях она отметилась в модных джинсах и блузке, а также у нее в гардеробе много романтических платьев.
На этот раз Лопырева выбрала платье цвета апельсина с ненавязчивым цветочным принтом и белым отложным воротничком. Лук дополнили босоножки с тонкой перемычкой. Наряд позволил ей сделать акцент на изящных щиколотках.
«Провела заседание Комиссии по развитию спортивной индустрии. Ситуация не простая», — поделилась она.
Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
«На Виктории платье длины миди в цвете спелого апельсина, разбавленного белыми цветами. Под белые цветы идеально подходит белый воротник. Он соединяет портретную зону и подчеркивает ее белоснежные зубы.
Актуальны белые воротники, потому что это тема чистоты, школы, юности и всегда придают свежести, в независимости от возраста, телосложения и социального статуса. белый воротник — идеальное решение, когда срочно необходимо освежить образ, сделать его презентабельным и расположить к себе публику.
Относительно стиля — здесь романтизм с элементами женской привлекательности. Виктории этот стиль однозначно идет. Белые воротнички настолько актуальны, что их мы видим даже на свитшотах. Мы их носим смело, экспериментируем; Здесь у Виктории более классический вариант. У нее была задача, расположить к себе публику и показать достоинства фигуры», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.