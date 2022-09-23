«Вика знает тренды»: Лопырева отметилась в укороченном жакете и остромодных брюках песочного цвета

На этот раз Лопырева собралась в ресторан. Она похвасталась лифтолуком. Модель запечатлелась в черном укороченном жакете и песочных брюках со стрелкой. В руках у нее была сумка сливочного цвета. Обувь она также выбрала в бежевых тонах.

Поклонники отметили, что Виктория умеет выглядеть элегантно даже осенью. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.