«Вика знает тренды»: Лопырева отметилась в укороченном жакете и остромодных брюках песочного цвета

Виктория Лопырева уже давно знакома публике. Она частая гостья на красных дорожках. Победительница конкурса «Мисс Россия» даже крутила роман с Николаем Басковым, но они расстались. Теперь блондинка растит сына Марка Лео с мужем Игорем Булатовым. Недавно пара отметилась в Москве.
После возращения в Москву Виктория регулярно выходит в свет. Если в Дубае она носила вечерние платья, то теперь блондинка носит более практичные наряды. Она хвасталась эффектным тренчем и носила джинсы с накладными карманами.
На этот раз Лопырева собралась в ресторан. Она похвасталась лифтолуком. Модель запечатлелась в черном укороченном жакете и песочных брюках со стрелкой. В руках у нее была сумка сливочного цвета. Обувь она также выбрала в бежевых тонах.
Поклонники отметили, что Виктория умеет выглядеть элегантно даже осенью. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
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«Виктория предстала в актуальном образе. Трендом сезона можно назвать укороченый и приталенный жакет. Постепенно объемы оверсайз уступают место женственным силуэтам. Из этого мы делаем вывод, что Вика знает тренды, следует им и умела внедряет в свои образы.
Брюки тоже трендовые. С высокой посадкой и широкими просторными штанинами в пол. Сумка подобрана в тон низа лука. Я не вижу обувь, но здесь просятся туфли или аккуратные ботинки в один тон с брюками, чтобы выстроить вертикаль и увеличить рост», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro