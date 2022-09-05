Вернулась из Риги: Муцениеце щегольнула в остромодном тренче фисташкового цвета, скрыв пополневшую фигуру

Агата показала наследникам Ригу, Юрмалу и провела несколько дней в деревне, где живут бабушка с дедушкой ее наследников. 5 сентября актриса вернулась в столицу. Она сразу призналась, что поправилась. На новом фото бывшая жена Прилучного позировала в остромодном тренче фисташкового цвета. От пояса она отказалась. Также Муцениеце была без макияжа.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».