Вернулась из Риги: Муцениеце щегольнула в остромодном тренче фисташкового цвета, скрыв пополневшую фигуру

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру и может похвастаться ролями в сериале «Закрытая школа», комедии «Честный развод». Почти 10 лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным. Когда они развелись, она призналась, что актер прикладывался к бутылке и порой поднимал на нее руку.
Минувшим летом Павел сыграл свадьбу с новой возлюбленной — Зепюр Брутян. Он заверил, что рядом с избранницей чувствует себя по особенному, как никогда себя не чувствовал. Примечательно, что Агата общается с ним. У экс-супругов растут дети Тимофей и Мия. 1 сентября актриса отвезла их в Латвию к родным.
Агата показала наследникам Ригу, Юрмалу и провела несколько дней в деревне, где живут бабушка с дедушкой ее наследников. 5 сентября актриса вернулась в столицу. Она сразу призналась, что поправилась. На новом фото бывшая жена Прилучного позировала в остромодном тренче фисташкового цвета. От пояса она отказалась. Также Муцениеце была без макияжа.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Мама дома, пару лишних кг из Риги привезла. Снова диета», — написала звезда.
Примечательно, что тренчи стали хитом осени. Екатерина Климова, певица Валерия также носят именно такую верхнюю одежду.
Поклонники отметили, что Агата прекрасно выглядит. «Исправишь быстро! Ты же умниц», «В этом наряде ты ни капли не полная», «Удачный образ, и ничего не видно» ,«Ты и так красотка», «Агата, ты красавица, какие там лишние кг, береги себя и радуйся жизни с любимыми детками», — прокомментировали пост подписчики.