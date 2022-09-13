«Великолепно корректирует любые формы»: Ирина Пегова в платье с эффектом стройности появилась на публике

Обычно Ирина носит романтичные платья. Она обладает нестандартной фигурой, поэтому старается скрывать изъяны с помощью нарядов. Но после участия в «Ледниковом периоде» она похудела и стала носить даже лосины и мини-платья.

А на днях Пегова отметилась в столичной библиотеке. Она облачилась в струящееся платье фиолетового цвета с принтом «мильфлер». Актриса надела розовые босоножки на тесемках. лук подчеркнул достоинства ее фигуры. Для сайта Teleprogramma.pro аутфит звезды оценила имидж-стилист Алсу Арна.