«Великолепно корректирует любые формы»: Ирина Пегова в платье с эффектом стройности появилась на публике

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она в свое время была ученицей Олега Табакова. Актриса активно снимается в новых проектах и играет в театре. В 44 года она остается востребованной актрисой. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье, хотя растит дочку Татьяну от первого брака с Дмитрием Орловым.
Обычно Ирина носит романтичные платья. Она обладает нестандартной фигурой, поэтому старается скрывать изъяны с помощью нарядов. Но после участия в «Ледниковом периоде» она похудела и стала носить даже лосины и мини-платья.
А на днях Пегова отметилась в столичной библиотеке. Она облачилась в струящееся платье фиолетового цвета с принтом «мильфлер». Актриса надела розовые босоножки на тесемках. лук подчеркнул достоинства ее фигуры. Для сайта Teleprogramma.pro аутфит звезды оценила имидж-стилист Алсу Арна.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
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«Платье на Ирине Пеговой идеально подходит ее типу фигуру, потому что платье на запах великолепно корректирует любые формы, садится на любые размеры, подходит любой возрастной категории и контексту. Это может быть и платье делового характера, вечернего, домашнего. Платье на запах – самая универсальная модель всех времен в истории моды.
Если говорить про цвета и обратить внимание на контекст, где находится Ирина, то с помощью цвета актрисе добавили статуса, ничуть не отняли женственности, а даже добавили романтизма за счет фиолетового оттенка. При этом он ее делает более взрослой за счет принта, который перекликается с цветом волос», – высказалась эксперт.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.